台股今持穩開高走高，與新台幣兌美元匯價迄午盤大幅升值逾1角仍相互輝映。加權股價指數迄終場報11479.4點，上漲86.17點，漲幅0.76%，成交1792.49億元。而新台幣迄午盤係暫報勁揚1.03角，報29.823元。

上市櫃股票今量價表現不錯者如下：

1.上市漲幅逾5%者，達42檔，其中21檔亮燈漲停：包括科嘉-KY、日馳、樂士、四維航、技嘉、利奇、如興、南緯、圓剛、揚明光、堤維西與達運等，都是大漲榮面。

2.上市股票成交量前10名，包括群創、友達、旺宏、長榮航、華航、友訊、新光金、聯電、台積電及彩晶。

3.上櫃漲幅逾5%者，達47檔，其中18檔強勢漲停板：包括大學光、六角、系微、匯鑽科、光洋科、日揚、旭軟、鈺緯、安克、瑞基及福華等，都是大漲榮景。

4.上櫃股票成交量前10名，包括光洋科、晟德、神盾、威剛、大學光、頎邦、磐亞、展旺、元太及精星等。

另外，外資、投信與自營商等3大法人短線逢低布局股票值注意者，包括台積電、群創、聯電、欣興、廣達、友達、華航、台達電、台塑、中信金、冠德及彰銀等。

(工商 )