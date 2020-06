新世代唱跳女團『INTERDREAM』由團長-葵妮 (林鈺芳/22歲)、團員- ZT(簡芝婷/17歲)、團員-Yuni (邱郁寧/18歲) 三位平均年齡19歲熱愛舞蹈的女孩組成,每位成員除了舞技佳,且各自擁有不同專長,團長葵妮 (林鈺芳)除了能歌善舞,還會模仿、創作、饒舌;身高最迷你只有152公分的ZT(簡芝婷)為太魯閣族,除了舞蹈還具有繪畫天分(素描、漫畫、插畫、水彩);而膽子最大的Yuni (邱郁寧)身高169公分,除舞蹈外也學過打擊樂,烏克麗麗、木琴、鐵琴、馬林巴都難不倒她。

『INTERDREAM』是個新型態概念性學生唱跳團體。在難得的機緣下,三位熱愛唱跳的同學,葵妮(來自嘻哈研究社)、ZT(來自熱舞社)、Yuni(來自韓舞社),因為對唱跳的熱情,感動了新銳舞曲製作人REP SEA,因此籌組誕生INTERDREAM女團,希望呈現對唱跳與舞曲創作的熱情,分享盡心製作的成果。

INTERDREAM女團新歌《No Play No Gain》也鼓勵這個時代的年輕人應該要"玩出成就"。過去講”No Pay No Gain”暗含痛苦之意,告誡以艱苦才能換取成就收穫;新時代卻應該是《No Play No Gain》,若不懂得”玩”出一番新的名堂,於享樂中培養創意思維、能力、及領導等特質,帶給他人突破性觀點,則難以在新的兢爭環境中突圍,真正活出自我價值。讓我們拋開過去迷思,不要再當個充滿框架的”乖寶寶”,而要做個恣意奔馳的”寶馬”。

MV導演以隱喻手法來表達,暗夜中男主角與三位團員於校園呼喚筆仙為開場,原以為男主呼喚出三位筆仙幽靈們被糾纏逃禁錮結界,最後才揭曉男主角自己才是幽靈,隱喻男主角代表著守舊制式的思維故步自封,而三位化身筆仙的團員則代表《No Play No Gain》歌曲精神,展現自我揮灑人生。

首度拍攝新歌MV,團員都非常緊張又興奮,而現實生活中是否有遇到靈異事件,團長葵妮說:『以前容易有感應體質,眼尾餘光會常常會掃到白閃影,也曾與朋友夜遊騎腳踏車經過公墓,朋友一度太緊張大喊了我的名字,我頭也不回!』。團員Yuni則表示:『雖然膽子大,但家人以前曾常看到穿著軍裝的人踢正步的靈異事件,所以拍攝MV全程帶著家人準備的平安符求心安。』團員ZT雖然超怕阿飄,但真正令她驚訝的是:『哇!拍一支MV的幕後工作人員原來要這麼多人啊!』

INTERDREAM女團葵妮、ZT、Yuni,三位團員雖然都還是學生,因太熱愛舞蹈會抽空聚會跳舞,時常分享跳韓國舞蹈團體的Cover影片,於網路也獲得網友高度關注,團員也曾報名參與DD52 菱格世代的甄選,期望能透過各種不同機會增加歷;INTERDREAM今年也將陸續推出新作,透過新曲可以展現更多元的唱跳音樂作品。INTERDREAM首發單曲《No Play No Gain》今日於6月5日各大數位平台上線,MV也同日於YouTube與dailymotion全球大首播,INTERDREAM期待創造新世代唱跳旋風。

