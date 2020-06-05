有關鐵路警案李承翰父親辭世一事，司法院發表聲明表示「同感哀悼」，李父生前已依刑事訴訟法被害人保護及訴訟參與新制聲請訴訟參與，關於被害人家屬相關訴訟權益之保障，司法院將持續密切關注，並提醒所屬機關提供必要協助。

司法院指出，本月15日邀集法務部、內政部及衛生福利部、審、檢、辯方及專家學者就完善司法精神鑑定制度進行研商，另為兼顧精神障礙者之訴訟權益與社會安全防護之需求，並已研擬成立「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」，研討包括刑事訴訟法就監護處分之配套制度等相關議題。

此外，為完善相關刑事監護制度，立法委員已提案修正《刑法》延長監護期間及建立鑑定評估機制，並提案修正《刑事訴訟法》建置判決時一併宣告先執行監護處分等制度，司法院樂觀其成，未來並將於立法院審議時積極參與，盼能儘速完成修法，以完善及強化現有監護制度。

司法院表示，期待精神衛生法有關社區強制治療、強制住院等制度，可以全面落實，以利前期即能有效預防憾事發生，司法院為4月30日也函請各級法院處理刑事案件，如被告疑有精神衛生法所定精神疾病情形，認有必要時，應即通知當地縣市政府，俾依精神衛生法妥處。

(中時 )