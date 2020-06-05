學生暑假打工季節即將來臨，勞動部提醒事業單位於暑假期間僱用工讀生時，只要適用勞基法，不論工作時間長短應自到職當日起為其提繳勞工退休金，勞工退休金個人專戶所有權屬於勞工，退休金可以累積帶著走，不因轉換工作而受影響。

勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，依《勞工退休金條例》規定，雇主應為適用勞動基準法之勞工按月提繳不低於每月工資6％之退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶，專戶所有權屬於勞工，退休金可以累積帶著走，不因轉換工作而受影響。

另外，同時從事兩份以上工作的工讀生，如每份工作身分都適用勞動基準法，則每位雇主都應為其提繳退休金，且退休金必須由雇主全額繳納，不得自工讀生薪水內扣減，並如實申報勞退月提繳工資。

孫碧霞指出，雇主應於勞工到職、離職、復職或死亡之日起7日內辦理開始或停止提繳手續，否則將依勞工退休金條例49條規定處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

勞動部表示，暑假打工時間雖短，工讀生仍需仔細核對雇主每月以書面通知已提繳之退休金金額，或向勞保局查詢雇主有沒有幫自己提繳勞工退休金。

孫碧霞提醒，儘管是工讀生，仍與一般勞工享有相同的勞動權益，事業單位應為適用勞動基準法之工讀生，於到職當日辦理提繳勞工退休金，不因其工作時間長短、工作型態係兼職或全職而有所差別，以符規定避免受罰。

(中時 )