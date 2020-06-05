「殺人鯨」長51英尺（15.5公尺），寬高各為8.5英尺（約2.6公尺），是以重達50噸的柴電深海神器「回聲航海家」（Echo Voyager）為基礎發展而來

中國大陸快馬加鞭，不斷下軍艦餃，迅速推升各式戰艦的數量。而一份美國防長辦公室的內部研究顯示，五角大廈正打算砸錢，打造大型無人潛艦，好讓海軍載人潛艦能省下時間，執行更複雜的任務。

據《防務新聞》（Defense News）報導，身為防長艾斯培（Mark Esper）智庫的五角大廈成本評估與專案評審局（Cost Assessment and Program Evaluation Office）建議，海軍投資打造多達50艘超大無人潛艦（XLUUV），以大增水下耳目。而與維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦的費用相比，相關費用微不足道。

此外，由於2016年兵力結構評估認為，美國海軍需要355艘軍艦，研究還建議，增加2－3艘攻擊潛艦，但多數新資金將用來打造無人潛艦。這份設想美國2045年艦隊規模的研究除了建議，把航母從現有的11艘減為9艘外，還提議增加數十艘大、中型無人潛艦。而這比投資大型載人軍艦更省錢，也更能迅速推升戰力。

美國國會研究處（CRS）的報告顯示，海軍2019年2月砸下4,300萬美元（近13億台幣），簽約向波音採購4艘「殺人鯨」（Orca）超大無人潛艦，接著又追加1艘。而美國海軍打算，從2023年起，1年要採購2艘。

而好幾個月以來，艾斯培不斷公開說，美國海軍必須擺脫對大型載人潛艦的依賴，迅速開發並部署無人水面艦與潛艦。

海軍分析家魏特罕（Eric Wertheim）指出，美國可以利用技術優勢，減少對中方等對手的劣勢。他說，如大陸等國家有能力大量下軍艦餃，並有大批人員部署，而對武裝部隊，尤其是西方國家來說，人卻是最昂貴的資產之一。

(中時電子報)