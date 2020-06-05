日盛精選五虎基金經理人林佳興5日表示，Fed、ECB 持續購債印鈔擴大紓困計畫，美歐各國加速重啟經濟，美國公布之就業、非製造業PMI數據亦優於市場預期，基本面、資金面有利市場投資氣氛，截至6／4，許多國家的股市自低點反彈已超過3成，那斯達克指數漲幅近4成，主要受到美國半導體以及大型科技股帶動，觀察台股各類股走勢，加權指數中不論電子類及非金電指數皆出現多方排列，電子類股突破平台整理區間，站上20週均線之上，台股續朝正向發展。

林佳興指出，目前全球股市均在關注美方是否對於香港問題提出更嚴厲的制裁方案，以及中國是否針對華為禁制令提出相關因應措施，慎防雙方出現意外的對峙進而影響全球經濟的復甦。目前市場正面的訊息包括為全球資金充裕、美國年底選舉、疫情趨緩歐美重啟經濟。整體而言評估美中的紛爭並非在短期間可以解決，因此就投資策略採取較彈性操作，不侷限持股水準，針對趨勢明確的產業布局。

林佳興分析指出，指數在6／1站穩年線以及11,000點整數關卡後，觀察外資資金在歐美國家疫情趨緩下，是否能吸引外資回流。在電子股方面，資料中心、5G基站建置、材料升級、AI、HPC等可留意；傳產方面，可關注解禁受惠股，包括電動腳踏車、工具機、運動鞋等類股。

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