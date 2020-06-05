空中巴士宣佈任命阿南德˙史坦利（ArnandStanley）為空中巴士亞太區總裁。這項任命將於2020年7月1日生效。

史坦利的工作地點在新加坡，領導空中巴士各部門在亞太地區的策略與未來定位。他將負責商用飛機銷售與客戶事務、集團政府事務、工業與合作關係、以及空中巴士在亞太地區的營運。此外，他將與空中巴士直升機、國防、以及太空部門的亞太區主管密切合作。

史坦利於2018年加入空中巴士，擔任空中巴士印度公司總裁兼董事總經理，負責空中巴士業務開發，還有與客戶、政府、以及業界夥伴合作，提升空中巴士的地位。

加入空中巴士之前，史坦利曾在民用航太、國防、以及直升機產業歷任要職，以及負責策略管理與併購規劃。他曾任職於Linde集團、UTC、普惠、洛克希德馬汀、以及塞科斯基等公司。他擁有廣泛的國際經驗，已在亞太地區工作超過二十年。

空中巴士商務長Christian Scherer表示：「史坦利為空中巴士帶來豐富的經驗，曾經為本公司在印度創造非常正面成績。他的成功經驗使他成為在亞太市場領導空中巴士的適當人選。在這個充滿挑戰的時刻，我們知道能夠仰賴史坦利，繼續專注於支援客戶，並且與亞太航太業頂尖夥伴合作提升我們的地位。」

史坦利擁有美國維吉尼亞達爾登大學的企管碩士學位、印度安達拉大學的工程學士學位、以及德里國際管理碩士學位。

(工商 )