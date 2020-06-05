儘管近來的重整計畫讓集團受到新冠肺炎疫情的衝擊有限，但東芝公司仍宣布本財年營業利益估將減少近16%，不如市場預估的小幅增長。

東芝預估本財年（截至2021年3月底）營收下滑6.2%，為3.18兆日圓。營業利益預估為1100億日圓（約10億美元），較上年度的獲利1304.6億日圓減少15.7%，並落後市場預估的1367.1億日圓。

自2017年美國核能事業破產引爆危機以來，東芝已經進行一連串重組計畫，包括出售筆記型電腦與電視機事業。目前該集團將營運重心放在「社會基礎設施」事業上，這部分較不受新冠肺炎疫情導致全球經濟重挫影響。

東芝表示，疫情造成的衝擊約達900億日圓，但基礎設施項目的訂單強勁與降低成本，將彌補部分衝擊。

東芝公布2019財年（截至2020年3月31日）集團合併營收年減8.2%，為3.39兆日圓。營業利益年增268%，為1304.6億日圓。淨損為1146.3億日圓，前一年度為淨利1.01兆日圓。

(時報資訊)