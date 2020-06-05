台北外匯經紀公司新台幣匯價下午盤在2:00一開盤旋即升破29.8元，最高匯價為29.777，升值1.49角。外資6月以轉為買超台股，下午盤外資匯入款激勵匯價升破29.8心理關卡。

各國經濟逐漸重回軌道，加上資金寬鬆環境，今台北股市集中市場收紅，站回2月底以來新高，股市重回疫情前水位，又有外資回補的匯入款，預期台幣偏多震盪整理。

美國上週(5/24~5/30)首次申請失業救濟金人數187.7萬人，累計美國疫情爆發以來(3/15~5/30)首次申請失業救濟金人數高達4262.7萬人；上週首次申請失業救濟金人數，是自3月中以來首次低於200萬人，連續9周遞減，就業市場復甦速度還是相當緩慢。另外，4月個人支出較前月下跌13.6%，連續2個月下跌，民眾對疫情的恐懼恐將抑制消費慾望、拖累經濟表現。美國5月ISM製造業指數為43.1，為今年1月以來首次回升，其中新訂單及生產指數分別為31.8及33.2，相較4月大幅回升，數據雖顯示製造業開始復甦，但皆低於50榮枯水位，恢復步調顛簸。

美元指數本周走勢趨貶，今報價在96.54附近。

(時報資訊)