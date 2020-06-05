在亞股盤中翻揚，美國期指持續走高帶動下，台股開高震盪收高，終場以11479.4點作收，上漲86.17點，漲幅0.76％，成交金額1792.48億元。

分析師指出，近期投信與官股券商持續維持回補，外資也加入買超行列，法人資金進場，季底作帳行情啟動。此外，台幣近期升破30元大關，預期在央行維持低利率，盤面資金行情仍在，全球股市也在疫情趨緩，各國股市持續多頭表現，台股突破半年線後，整體量價結構表現佳，目前短期均線持續維持多方排列，長期均線中目前也只剩下半年線下彎，季線、年線也都翻揚；就周線來看，周線大漲，K線收長紅且連三周收紅，並且周KD指標持續維持黃金交叉，周量也持續遞增，顯示中期趨勢也仍維持看好，預期大盤仍有表現空間。

雖然指數持續維持在高檔，盤勢也未出現立即反轉的跡象，但就產業來看，第2季為傳統淡季效應，近期台灣公布的製造業指數表現也不甚理想，股價若無法與基本面配合，後續上漲動能有疑慮。

另一方面，美國對華為制裁衝擊台灣相關供應鏈的問題仍在，近期股價與季線的正乖離也過大，加上5月以來整體融資餘額增加幅度約12％，明顯大於指數漲幅，在籌碼近期有逐漸凌亂下，追高風險漸增。

櫃買指數收在153.39點，上漲1.33點，漲幅0.87％，成交金額577.79億元。

(時報資訊)