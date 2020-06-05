台中市外埔消防分隊廳舍人均使用面積全市最小，只能停二輛消防水箱車，配備不足。（盧金足攝）

市議員吳敏濟5日質詢為外埔消防分隊請命，要求市府立即改建以提升戰力。（盧金足攝）

台中市外埔消防分隊廳舍人均使用面積全市最小，只能停二輛消防水箱車，配備不足，頂樓鐵皮違章當健身房及晾衣場，高溫超過40℃如烤爐，屋齡已超過使用年限，市議員吳敏濟5日質詢要求市府立即改建以提升戰力，不要委屈打火兄弟姊妹；消防局長曾進財表示，戶政事務所預計2024年遷移，將以戶所遷移後原地重新整建為優先方案，提升備勤環境。

副市長陳子敬表示，過去因執勤人員較少，消防分隊經常編列在警察單位之下，但隨人口增長，執勤人員數攀升，原廳舍空間已不足，目前台中市正積極提升廳舍能量。

吳敏濟指出，外埔消防分隊滿編25人，受限於空間只有17人，為全市所有消防分隊最狹小，只有理想面積的14.4％

外埔區人口32066人，大安區19005人，大安分隊有三輛水箱車，外埔分隊卻因空間不足，只有二輛3噸水箱車，在火場救災通常二輛消防水箱車串連成一組，第一部擔任攻擊車，第二輛接消防栓做為水源車以保障出水穩定。

吳敏濟憂心，萬一有車輛故障，就無法構成車組作戰，必須依賴其它分隊馳援，依外埔的需求，應該再配置一輛小型水箱車和一輛水庫車，以利進入巷道滅火，並維持穩定供水，都因為無處停放而作罷。

此外，外埔分隊儲物空間不足，只好在外牆搭棚子，將消防送水帶成箱地放在室外，不僅儲物條件不佳，吳敏濟也為消防兄弟姊妹生活條件抱屈，二層樓建築連曬衣場都沒有，不得以將二樓屋頂鋸出一個大洞，架鐵梯通向屋頂加蓋的鐵皮違建。

違建存放備用裝備，並充當曬衣場和健身房，近日天氣炎熱內部溫度高達40℃以上，晾一次衣服都會滿身大汗了，烤爐一般的地方還能做重訓嗎？

消防隊員的體能就是救災戰力的基本，缺乏合適的訓練場所會影響救災能力，也會為打火弟兄們增添救災的危險性。

消防局有意租用位於外埔邊垂地帶的台糖土地改建，但距離人口密集的中心區過遠不利救災，且事涉特定農業區農牧用地變更，又是山坡地需做水土保持，吳敏濟認為原地改建才是上策。

曾進財指出，外埔消防分隊現址與警察局、戶政事務所共用，由於戶政事務所預計2024年遷移，將以戶所遷移後原地重新整建為優先方案，提升備勤環境。

另外，磚造辦公廳依規定使用年限為35年，外埔消防分隊廳舍已經38年，目前與分駐所、戶政事務所共用一棟二層樓建築，結構安全堪虞，都不得不更新。

(中時 )