北榮新竹分院「P2負壓分子生物實驗室」工作人員碩博士高達43％。（羅浚濱攝）

北榮新竹分院病理檢驗科主任楊婉華（右）向 衛生局長殷東成（左）介紹「P2負壓分子生物實驗室」。（羅浚濱攝）

北榮新竹分院「P2負壓分子生物實驗室」，篩檢新冠肺炎病毒，4小時可得知檢測結果。（羅浚濱攝）

新冠肺炎進入後疫情時代，檢測有無潛伏病毒成為重要的「超前部署」工作，北榮新竹分院爭取退輔會緊急預算，成立「P2負壓分子生物實驗室」，並通過CDC認證，5日正式啟用，4小時就能得知檢測結果，將可為大竹東鄉親健康築起第一道防線。

衛生局長殷東成指出，中醫大新竹附醫在溪北，北榮新竹分院在溪南，先後成立「P2負壓分子生物實驗室」，在後疫情階段將能提升新竹縣篩檢普及率，北榮新竹分院開放民眾自費篩檢，報疾管核定後就能開設門診。

「要打第二場仗，我們準備好了！」北榮新竹分院院長彭家勛說，在新冠肺炎還未開發疫苗和有效治療藥物前，提升篩選能力的普遍化及準確性，是目前防疫的重要課題，該院設立「P2負壓分子生物實驗室」，可快速診斷新冠肺炎病毒，未來發生其他嚴重傳染疾病時，也可快速加入檢驗行列。

「P2負壓分子生物實驗室，八成以上通過第三方認證，工作人員碩博士更高達43％！」病理檢驗科主任楊婉華介紹該實驗室，一切從零開始建置軟、硬體及人員訓練，在短短1個月成為全國榮分院第1家通過CDC認證的實驗室。

楊婉華指出，中研院已發現新冠肺炎有6個變異株，變異性越高，死亡率越高，該實驗室做篩檢只要4小時得知檢測結果，同時能應用在「精準醫療」、肺炎、愛滋病及基因檢測等實驗，守護大竹東地區民眾的健康。

(中時 )