中央推動振興「三倍券」，方案，民眾除了可消費1000元、領3000元，持電子票證消費3000元也可退回2000元，台北市長柯文哲今天在市議會市政總質詢中表示，因疫情期間北市敬老卡使用率低，擬由市府補助1000元，讓持敬老卡的老人可以消費3000元、領3000元，後續執行方式會再研議。

民眾黨北市議員林國成今天質詢柯文哲指出，今年因疫情關係，有68％的老人沒有使用敬老卡，建議市長也要振興老人，結合中央振興三倍券，讓敬老卡可以花3000元、領3000元。

柯文哲表示，敬老卡每個月480點可用在交通、運動，但要轉成可以到超商消費，轉換上有困難，目前中央推振興券，市府也在思考利用這個機會，鼓勵他們出去運動。

柯文哲說，他發現2月開始北市敬老卡使用率很低，省下的錢也也是要還給人家，現在振興券是3000元補2000元，市府思考是不是可以補齊1000元，讓老人花3000元補3000元，後續會在思考怎麼執行。

林國成也建議，希望市府也開放持老人自行選擇敬老卡使用方式，一是每月480點數轉換480元現金、二是每年領1500元現金。

柯文哲說，北市65歲以上人口急速增加，今年花掉約20億，健保費調整實施後，應該以補助65歲以上老人健保費為第一優先，視財務狀況，將議員建議納入第二階段規畫。

(中時 )