我們由美股個別族群的表現，可以觀察到類股族群開始出現解封行情。

1. 原本最受惠的生技醫療ETF(XLV)前陣子領先創反彈高點後，隨著疫苗的好消息浮現，反而開始進入中期整理，並未再創新高，代表受惠的會是個別領先開發出疫苗的個別公司，而不是全面性的亂漲，台灣防疫股亂放的煙火秀也要開始留意是否漲過頭了。

圖文／船長授權提供

2. 防疫概念股如線上影片的Netflix出現假突破，轉為整理，結束了疫情的受惠行情；在家線上運動的Peloton公告上季營收大幅成長，但股價已開始高檔鈍化，目前回測頸線支撐，需留意是否破線。像Netflix這樣的平台公司長線趨勢還是向上，最好是回測深一點，把Fang+帶下來，我們Fang+ ETF才有好的介入機會。

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3. 哪些受害族群會因解封而獲得平反?

交通旅遊應是受害疫情最深的族群，如今解封啟動，雖無法回到原來的水準，但最壞的情況過去，就可以有個平反的反彈波。

像是運輸ETF (IYT) 昨天大漲5%，持股中不少美國鐵路股及國際物流如UPS、Fedex等，經濟重啟這些物流需求肯定會回溫。連受創很深的郵輪CCL都出現大反彈12.5%。

美國國內線航空會逐漸回暖，但國際線還涉及不同國家的管制，會慢一點，不過一樣是可以說景氣最壞的情況過了(個別公司的財務壓力則不一定過了)。JETS低檔築底昨天大反彈11.7%，也有要完成底部的味道。

金融股昨天也大反彈，船長提到的高盛大漲8.9%，金融恢復會比航空容易，畢竟是金流不是人流，受到的限制比較小。

商場及娛樂場所也陸續看到人們回籠，比如Apple美國區即將重開一半左右的門店，因大多位在各城巿的鬧區百貨商圈，代表商圈的人潮逐漸回溫，各式的活動及運動也會嚐試適度解封，對消費來說出現了一線生機。

經濟重啟工業也會開始恢復生產，工業股ETF (XLI) 昨天也反彈4.2%，突破底部的頸線，成功築出底部轉強。在台灣也看到類似的現象，自動化工具機的亞德克、上銀、直得，甚至較小型的全球傳動(4540)也都完成底部形態轉強(見圖，剛出現週K的B點)，相互應證之下，產業復甦的確正在進行中，解封受惠股反彈有理。

但是最後要提醒一下，解封行情在股巿的本質上算是輪動補漲，不宜擴大總部位操作。

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)