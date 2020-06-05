大陸電商巨頭京東持股過半的快遞集團達達，預計以每股16美元的價格發行2,100萬股美國存託股（ADS），將於5日晚間正式登陸美國那斯達克交易所，將成為美國參議院通過「外國公司問責法」後首家美股上市的陸企。如承銷商全數行使超額配售權，達達IPO集資規模約在3.86億美元。

陸媒金融界報導，京東和沃爾瑪作為達達IPO基礎投資者，分別認購6,000萬、3,000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和傑富瑞。達達創辦人兼CEO蒯佳祺將在上市後繼續擔任董事會主席和CEO。

達達擴大IPO發行規模，較此前公布的發行股數1,650萬股ADS，增發至2,100萬股ADS，也是基於公開招股階段，投資者認購十分踴躍。此前達達公布的定價區間為每股15～17美元，最終定價位於區間中位，顯示達達願意為投資者後續獲利預留空間。

達達成立於2014年6月，旗下有兩大核心業務平台，即本土即時配送平台達達快送，以及本土即時零售平台京東到家。達達在招股書中援引艾瑞諮詢的報告顯示，兩大平台在社會即時配送、超商即時零售的市占率均排名第一。

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