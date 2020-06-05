台化(1326) 5日召開股東會，副董洪福源表示，疫情趨緩、經濟解封，油價、塑化行情止跌回升，高價庫存跌價壓力已於5月第二周翻正，預估下半年營運增溫轉好。有鑑後疫情時代，產業供應鏈、居家辦公等新趨勢，將催化宅經濟、小家電及呼吸器、醫療防護等需求，會加速擴大利基、高值化銷售比，強化盈餘動能。

洪福源說，寧波新建年產20萬噸間苯二甲酸（PIA）及擴建苯酚廠年產30萬噸提高到40萬噸，預計第3季完工投產，增添營運動能。今年苯酚防疫商機所致，市況不錯；PIA初期因中國新產能開出、「會比較辛苦」，但隨需求增加，將逐步轉好。

此外，台化今年還將啟動寧波ABS年產25萬噸及150萬噸PTA廠投資；與台塑化合資的美國路州一貫佈局也將持續推進，台化首期規劃執行年產90萬噸EG及60萬噸PP等石化產品建置。

洪福源指出，這一波油價下跌衝擊已反映在首季營運，總裁王文淵透過每週營運會議，提醒各公司謹慎執行原料庫存管理、去化一事，目前台塑化及台化所承受的庫存損失已明顯改善。由於石化塑膠原料價格第2季觸及新低，預估營收較第1季低，但在銷量上依保有市占率優勢。

不過，隨著疫情趨緩，各國陸續解封。像中國推出復商、復市也按下復甦「加速鍵」，大陸最新推動「地攤經濟」，攤車也會用到塑料。

洪福源說，如同這波疫情衝擊從大陸、以及油價、石化上游發生，目前恢復趨勢也從上游端回穩增溫。大陸寧波廠5月產銷營運已回復正常，多屬石化下游端的越南基地目前還比較辛苦。

面對大陸新產急速擴充，台化將加速推展高值化、差別化佈局。目前PP特殊級銷售佔比已達51.5％，今年仍以銷售增長10％為目標；Pc產品特殊級產品銷售佔比24％，獲利佔比68％，今年力拼銷售續揚30％。

另，PS特殊級產品今年銷售佔比目標從43.8％推至45.6％；台灣、大陸特殊級ABS銷售佔比從31.5％、26.5％，蓄勢推進至32.2％、28.1％。

(工商 )