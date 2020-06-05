2020年是打狗更名高雄100週年，高雄市政府觀光局首度舉辦的「高雄100·百選美饌」評鑑活動，正式起跑，為海內外遊客提供最地道的高雄老味與夜市美食指南，歡迎來品嘗舌尖上的高雄。

美食評鑑團邀請了包括亞洲美食天王陳鴻、知名美食家吳恩文、香港食神阿寶師何京寶、飲食文學家焦桐、台灣餐飲產業工會理事長林登春等全台知名美食家、料理達人、學術專家及美食線記者等黃金陣容，5日在市長韓國瑜見證下，共同宣示「高雄100·百選美饌」評鑑開跑，預計7月1日公布評選結果的獲選店家。

經歷近一個月的報名時間，主辦單位接獲許多的報名資料，顯示高雄美食的充沛能量，在「高雄老味店家」部份經過評審團初步篩選出170間後，將由評審團老師依據各區域主題路線進行現場實地評選，嚴選出最道地、最有特色的70家高雄老味店家；另外，夜市美食部份，也吸引84間知名排隊店家參加，將設置專門介紹網頁，開放民眾進行票選作業，最終選出30強，兩大項目總計要選出最具代表性的100間高雄美食，成就「高雄100·百選美饌」。

市長韓國瑜表示，新冠肺炎疫情趨緩後，6月開始高雄也將分三階段解禁公共場域，相關觀光產業已經做好準備迎接國內旅客。高雄超前部署各項觀光經濟復甦方案，除先前推出的國民旅遊優惠振興方案獲得廣大好評，美食更是不可或缺的元素，本次觀光局的「高雄100、百選美饌」活動，特別結合「一心三線」區域觀光品牌的策略，兼顧全國知名度、料理專才及在地熟悉度三個原則下，透過專家公開公正的評鑑機制，嚴格挑選出100間美食店家，作為提供海內外遊客好吃又好玩的美食旅遊指南，也展現市府團隊在後疫情時代，跟觀光業者共同振興觀光的決心，也感謝李雅靜、蔡金晏、陳若翠、黃香菽、陳美雅、林義迪、王義雄、鄭安秝、曾麗燕、劉德林等多位議員及曾俊傑議員服務處代表現身力挺本次美食活動。

觀光局長邱俊龍指出，「高雄100百選美饌」活動嚴選出的百家名店，後續將彙整出版成冊及製作宣傳影片，讓更多遊客有機會按圖索驥親啖高雄在地美食文化，未來也將結合觀光旅宿飯店，提供獲選的高雄老味、夜市美食當成早餐券，來高雄觀光的遊客體驗最道地的美食。

邱俊龍說，在報名評選過程我們發現，近年來頗受遊客青睞的高雄鹽埕、旗津、鼓山區，號稱「高雄美食寶藏區」，有各式特色知名老店及傳統小吃，作為高雄發跡最早的區域，擁有許多歷史悠久的好味道，每到假日許多老店總是大排長龍，也是國內外觀光客及饕客到高雄旅遊指名必嚐的美食，本次也有許多知名旗鼓鹽三區老店來共襄盛舉，讓本次「高雄100·百選美饌」活動更添亮點。

另外高雄6月也推出「城市探險月」活動，推薦民眾私房景點與全新遊程，提出「野外秘境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」三大主題，七條特色路線，十數條旅遊行程，從山間秘境探訪探險、海上重帆體驗、城市漫遊，多元遊程探索高雄不同風貌，隨著國內疫情趨緩，歡迎大家相揪親友一起來高雄觀光旅遊、品嚐美食。

(工商 )