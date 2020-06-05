除了替農民申請路權曬花生外，虎尾鎮公所也協調警方及地方巡守隊加強巡邏，以免花生被偷。（許素惠攝）

地方巡守隊一起守護農民曬在路上的花生。（許素惠攝）

農民搶曬場！正值花生採收期，曬場地難求，農民紛圈道路曝曬，被民眾檢舉影響交通而遭警方取締，虎尾鎮公所因而統一替農民申請路權，分布在14里、共30處地點、路段，總長約12公里，面積約99000平方公尺，即日起到6月24日，讓農民可以安心曬好曬滿。

虎尾鎮公所替農民申請路權曬花生。

虎尾鎮長丁學忠上午到頂溪里志豪鍋爐外道路，告訴農民好消息，正在該道上曬花生的陳景旗直呼「太好了，這樣就不必煩惱警察又來趕！」

丁學忠說，一期作花生遭逢豪雨，近日又高溫日曬，不少花生莢被泡爛、發黑、發芽，農民搶收急需曝曬場地，許多曬在道路上，被人檢舉影響交通而遭警察取締，為了讓花生農有足夠空間曝曬，虎尾鎮公所依據《雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點》，為農民統一申請使用路權，方便農民，警察也不用疫於奔命。

農民張永新指出，過去農村泰半是三合院，家家戶戶都有院埕可當曬場，如今舊式房院漸少，可以曬農作物的場地也跟著聊聊無幾，許多農民也不懂申請路權便曬起來，公所統一為大家申請，方便很多。

民政課長吳學賢表示，路權申請路段分布在頂溪、三合等14里、共30處地點、路段，總長約12公里，面積約99000平方公尺，並提供交通錐、警示燈等，亦商請當地警察派出所、及社區巡守隊，加強該路段的巡邏，避免宵小竊取及防範交通事故，即日起至6月24日，要曬花生的農民可至公所農經課申請，若有進一步需求，公所可以再延長申請路權1個月，農民不用再擔心違法使用的問題。

(中時 )