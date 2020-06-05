國中教育會考成績出爐，彰化縣共有3人滿級分，其中大同國中楊舒涵雖未就讀資優班，卻靠著自律苦讀，每天半夜2點半就起床念書到天亮再上學，一舉拿下5A＋＋且作文滿級分的亮眼成績，未來就讀彰女會朝醫科努力，成為用醫學專業幫助搭人的無國界醫生。
大同國中校長謝國士表示，今年教育會考成績亮眼，45級分有3人、44級分有8人；除了楊舒涵考出滿級分，另外曹晉豪、廖涵光2人也考出5A＋＋學科滿分、與作文5級分的好成績。
楊舒涵說，上幼兒園就開始學美語，英文是她強項，國中三年都靠自己讀，僅比較弱的數學和理化有補習加強，但國二起開始每周3天到有外師的補教機構與外師聊天，加強日常英語會話能力。因小時候看了韓劇《太陽的後裔》，對前往戰地救人的無國界醫生充滿嚮往。
她上網蒐集、閱讀許多相關文章與報導，志願獲父母的支持，國中3年始終維持班上前幾名；曾有一度補習回到家再溫書到凌晨1點多，爸媽擔心她身體亮紅燈，她重新調整作息，改成每晚9點前就寢、半夜2點半再起床讀到天亮，雖每天只睡5.5個小時，但精神反而更好，一舉考出好成績。
對人生目標清楚明確的楊舒涵，這次會考作文題目〈我想開設一家這樣的店〉，就寫下自己退休後的規畫，要開一家能散播快樂的店，讓進來的每位客人分享快樂的事情，也獲得滿級分。
不約而同都寫下想開咖啡店的曹晉豪和廖涵光，都喜愛看小說，曹晉豪想讀彰中文組，但親友建議他朝生技內發展；家境清寒仍奮發向上，多次榮獲全縣自強優秀獎學金的廖涵光，則想選員林高中就近入學，至於未來職涯，兩人都強調等上高中再慢慢探索。
(中時 )
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