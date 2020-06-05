電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越在這次的2020曜越線上電腦展展出ToughDesk 500L RGB L型電動電競桌，L型的桌子分為主桌和側桌。這張桌子包含了電動升降、理線空間等多功能結合。主桌還擁有滿版RGB滑鼠墊，長160公分、寬80公分；側桌使用非RGB滑鼠墊，長80公分、寬60公分。RGB滑鼠墊擁有1680萬色彩和7種燈效，可透過iTAKE 軟體客製化亮度、速度和方向。其還能夠和支援TT RGB PLUS軟體的產品或通過雷蛇Chroma進行燈效連動，使系統色調更一致。曜越ToughDesk 500L RGB L型電動電競桌支援多螢幕擺設，讓消費者無論是工作或娛樂都可享有最舒適的產品體驗。

曜越ToughDesk 500L RGB L型電動電競桌擁有幾大特色，包含L型的桌面提供玩家絕對足夠的大空間，可以輕鬆擺放高直立式機殼，再外加主機配件也絲毫不影響遊戲空間；智慧型電子控制面板讓玩家可輕鬆在最低70cm (27.5吋) 至最高110cm (43.3")之間隨意選擇站姿或坐姿，讓玩家在最舒適的狀態下發揮電競最佳實力。玩家可儲存高達四組常用的高度設定，即可隨時一鍵切換設定到最舒適的位置！

主桌RGB滑鼠墊的滿版設計使玩家能夠暢行無阻的戰鬥或工作。其擁有1680萬色彩和7種燈效，全可透過iTAKE 軟體客製化亮度、速度和方向。旁邊側桌使用的是沒有RGB的滑鼠墊，可以更好的凸顯玩家獨一無二的電競系統。堅固的ToughDesk 500L RGB L型電動電競桌承重可高達150公斤。桌下設計理線空間可將所有纜線收納整齊，空間整潔布雜亂。曜越ToughDesk 500L RGB L型電動電競桌將於9月開賣。該產品享有兩年的全球用戶技術支持和保固服務。

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