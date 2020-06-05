宜蘭大學實驗室一台乾燥機疑似過熱爆炸起火，所幸並未釀災。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭大學今（5）日下午驚傳一聲巨響，讓學校附近民眾嚇了一大跳，並以為校園內發生嚴重爆炸的意外事故，經查明之後，是學校的土木系實驗室一台乾燥機疑似溫度過高爆炸起火，所幸火勢立即被撲滅，但這起意外仍造成一名學生受傷送醫，但無生命危險。

(中時 )