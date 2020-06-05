校園驚傳爆炸聲 宜蘭大學實驗器材爆炸幸未釀災 15:052020/06/05 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭大學實驗室一台乾燥機疑似過熱爆炸起火，所幸並未釀災。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭大學實驗室一台乾燥機疑似過熱爆炸起火，所幸並未釀災。（宜蘭縣政府消防局提供／胡健森宜蘭傳真） 宜蘭大學今（5）日下午驚傳一聲巨響，讓學校附近民眾嚇了一大跳，並以為校園內發生嚴重爆炸的意外事故，經查明之後，是學校的土木系實驗室一台乾燥機疑似溫度過高爆炸起火，所幸火勢立即被撲滅，但這起意外仍造成一名學生受傷送醫，但無生命危險。 (中時 ) #爆炸 #大學 #意外 #學校 #宜蘭 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 陸冷血夫掐死正妹妻「冰屍105天」 自首仍判死 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 喵星人卡汽車底盤 「警」民聯手救援 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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