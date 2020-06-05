嘉義市長黃敏惠慰問李承翰媽媽。（廖素慧攝）

嘉義鐵路勇警李承翰被刺死，其父親李增文抑鬱而終，父子倆一年內相繼撒手人寰，留下92歲阿嬤及承翰媽媽婆媳兩人悲憤面對司法的不公不義，李嬤拄著拐杖被人扶著到靈堂，痛哭失聲呼喊「我的兒子啊！心肝囝仔！」，李母泣訴「剩下我一人，已對司法沒有信心。」

李阿嬤一年內慟失愛孫及兒子，承受白髮人送黑髮人的椎心刺骨之痛，在兒子靈堂前痛哭失聲，喃喃悲訴問蒼天「怎麼不帶走我這白髮人，竟帶走我的心肝囝仔？」，令人鼻酸。

李家親屬說，李父個性沈默寡言，但對家庭很有責任心，孝順母親，友愛手足，痛失獨子承翰是非常大打擊，原本和樂幸福的家庭一夕間破碎，他更加少言少語，痛得心在流血也不說。

嘉義市長黃敏惠到李父靈堂前上香，慰問李家親屬節哀，李母十分哀戚，黃敏惠鼓勵她要堅強，但李母1年內痛失獨子及丈夫，非常難過，她說「剩下我一人，已對司法沒有信心！」

李母哭著說，去年7月承翰被刺死後，丈夫意志消沉，很鬱卒、失志，更不愛講話，把所有的苦都吞在肚子裡不說，一心一意想要替兒子討回公道，沒想到4日身體不適，陪他去醫院檢查，竟然嚴重胃出血，往生了，留下她孤單一人。

李承翰有一位姊姊已婚，姊夫也是警察，夫妻倆現住台中，如今李父也撒手人寰，李家婆媳年邁孤寡，夫妻將商量後續照顧長輩的事宜，目前先妥善處理李父的後事。

(中時 )