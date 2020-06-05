PChome 24h今午開賣第二波「中衛口罩」，為了便民購買，直接將2盒併為1組賣，但這次卻比上次更誇張，不到1分鐘就通通賣光，引起民眾爆氣湧入臉書留言，從未開賣秒變補貨中，是在莊孝維嗎?到底是什麼人手速這麼快？

PChome 24h購物今午3時開賣中衛口罩，結果畫面仍舊當到不行。(圖/翻攝自PChome 24h APP)

而3點時，本報編輯實際上「PChome 24h」的app測試，點進去商品頁面，畫面一直轉圈圈，等到畫面重新出現，就直接顯示商品補貨中，不到1分鐘就售完。

PChome 24h購物此次提供三種顏色的平面口罩，每人限購2盒，並貼心將2盒併為1組，以便快速下單，但仍有民眾抱怨，「頁面都沒進去就沒了」、「才剛開起來，時鐘都還顯示在3點整，就補貨中了」。

超誇張！PChome 24h 中衛口罩1分鐘秒殺。(圖/翻攝自PChome 24h)

另也有許多網友湧入官方臉書氣喊，「是真的有人買到嗎 機器買的逆！」、「我再也不要買你們的東西了 抵制！！」、「我從14:30開始守著，結果3點一到，從未開賣秒變補貨中，是在莊孝維嗎?」、「才1分鐘就售完，庫存是只有一組嗎」、「這次更誇張，加入購物車的按鈕都還沒點到就售完了呢！到底是什麼人手速這麼快？」。

中衛口罩第二波網購，除了這場之外，蝦皮購物24h也將在今午5時開賣，每盒50片，售價300元，每人限購1盒。

(中時電子報)