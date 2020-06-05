台64線6車追撞2傷 匝道1道線無法通行 15:062020/06/05 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下往五股出口接台64線匝道，發生6車追撞車禍。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下往五股出口接台64線匝道，發生6車追撞車禍，2名傷者送醫救治，現場匝道1線道無法通行，由國道警察交通管制，預計1小時後通車，相關肇事原因待進一步釐清。 (中時 ) #匝道 #國道 #通行 #64 #追撞 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台中北區日本料理店大火 濃煙沖天 - 社會 陸冷血夫掐死正妹妻「冰屍105天」 自首仍判死 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 喵星人卡汽車底盤 「警」民聯手救援 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。