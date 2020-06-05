台塑四寶公布5月營收表現，台塑、南亞、台化受到新冠肺炎因素衝擊，持續呈現雙衰退，僅台塑化相較4月增加15.9%，主要因原油受到新冠肺炎衝擊谷底落在4月，和原油關係最為直接的台塑化，營運出現回溫跡象。

台塑(1301)5月合併營收134億5546萬元，月減8.8％%、年減29.2%，台塑表示銷售價差方面，部分歐美國家仍封城鎖國，大量PVC低價銷往亞洲，加上奧運延期，鞋材用EVA買氣萎縮，同業削價搶單，拖累5月PVC及EVA價格分別比4月下跌150美元/噸及190美元/噸，合計影響營收減少6億元。

銷售量差方面，因全球疫情尚未完全獲得控制，PP下游加工客戶出口訂單減少，加上中國提高口罩品質出口管制標準，PP纖維料炒作降溫，市場需求回歸基本面，因此5月PP銷售量比4月減少1.7萬噸，影響營業額減少5.3億元。

南亞(1303) 5月合併營收194億1850萬元，月減4.86%、年減21.66%，南亞指出，衰退主要因新冠肺炎疫情持續影響全球經濟活動，終端需求趨緩影響各項產品銷售量、價，其中銷售量差減少8.4億元，銷售價差減少1.5億元。

台化(1326)5月合併營收180億1141萬元，月減0.7%、年減31.7%，台化表示，5月麥寮廠區安排ARO-3廠、SM廠、PTA廠定檢，PX、SM、PTA產銷量減少，及萃餘油回售台塑化減少，合計影響6.7億元，另苯酚加強銷售去化庫存增加2.6億元，且受疫情影響，經濟活動減少、下游需求低迷，客戶延後或取消訂單，福懋減少4.5億元，而台化出光因設備檢修減少1.9億元。

台塑化5月合併營收256億8558萬元，月增15.9%、年減55.9%，台塑化5月營收相較4月回溫，主要是5月原油平均煉製量44.7萬桶/日，比4月增加11.2萬桶/日，致5月煉油產品總銷售量1406萬2000桶，較4月增售313萬桶。

但受外銷產品價差走弱影響，5月油品平均售價僅比4月增加2.0美元/桶；烯烴產品上，因5月營業天數比4月多1天，故5月烯烴產品總銷售量60.2萬噸比4月增加0.7萬噸，且乙烯、丙烯因市場供給吃緊，平均售價分別較4月增加71美元/噸、76美元/噸，丁二烯則因市場供給過剩，平均售價較4月減少105美元/噸；合計5月烯烴產品平均售價比4月增加40美元/噸。

(時報資訊)