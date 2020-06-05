集保結算所致力拓展國際關係，宣布4日由董事長林修銘代表，與俄羅斯集保公司（NSD）董事長Eddie Astanin完成合作備忘錄（MOU）簽署，為集保第23家簽訂MOU的國際金融機構，盼建立長期合作發展機制，共同促進雙方創新業務及兩地資本市場發展。

集保長期積極參與國際組織、致力提升台灣地位，董事長林修銘去年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席、擔任世界集保組織（WFC）董事會成員，今年已成功拓展國際關係，將國際觸角自亞太地區延伸至歐亞地區。

俄羅斯為全球第6大經濟體，俄羅斯集保亦活躍於多個國際組織，目前除擔任歐亞集保組織（AECSD）秘書處，亦負責世界集保組織E-learning專案，並參與國際證券服務協會（ISSA）股務與電子投票、分散式帳本技術產業通用準則等工作小組。

集保指出，雙方近期業務發展方向相近，在投資人服務及金融科技（FinTech）應用亦有顯著成效，未來將就電子投票、金融科技應用、投資人服務、資訊平台等議題展開實質交流與合作，並可透過辦理訓練研討會，共同培育跨國金融人才、深化雙方鏈結。

林修銘表示，此次與俄羅斯集保簽署MOU，象徵雙方業務交流合作的新起點。未來可結合雙方核心業務優勢與專長，激發更多創新能量，以因應創新科技發展對市場基礎設施帶來的機會與挑戰，將是此MOU共同的目標與價值。

俄羅斯集保董事長Eddie Astanin表示，此次簽署MOU，是台灣與俄羅斯二地市場基礎設施建立交流管道的重要的步。根據自身經驗，市場參與者對2家機構的合作有很大的期待，未來雙方將共同為投資人創造更多價值與服務。

(時報資訊)