美投資人獲利了結外加科技股走疲，標普500、那指連4漲止步；波音、英特爾上漲有撐，工業道瓊指數微幅收漲，隔夜美股漲跌互現。觀察今日台股，在雙王台積電(2330)、大立光(3008)及傳產推動下，台股開漲24.78點，報11418.01點，盤中震盪走高，最終上漲86.17點或0.76%，收11479.4點，站穩11400關口，成交值縮小至1792.48億元。今日外資(不含外資自營商)買超70.7825億元，投信買超8.1566億元，自營商買超9.8306億元，三大法人買超88.76億元。

今日集中市場漲多跌少，航運、資服及紡織位列前三高漲幅，貿易百貨收跌0.67%，排名墊後。全球進入後疫情時代，各國陸續解封，美國航運股及飛機製造商波音強彈，台航運股順勢飛上青天，航運股收漲2.19%，登上市類股第一寶座。其中，長榮航(2618)噴量攻高，一度飆漲逾8%，最終收漲6.14%，華航(2610)盤中回補今農曆年開盤的跳空缺口，最終收漲4.16%。波音概念股漢翔(2634)收漲2.2%，駐龍(4572)則大漲9.52%。

權值股台積電備受外資抬愛，連4日買超，合計4萬2715張，開盤續漲2.5元至308.5元，股價開高走高，終場上漲1.8%，收311.5元，市值突破8兆元關卡。同為權值股的大立光(3008)今早傳出廣角鏡頭專利授權蘋果，強勢開漲105元至4345元，終場上漲0.71%，收4270元。鴻海(2317)則是開低走高，終場上漲0.13%，收78.5元。

5月營收陸續揭曉，業績題材也成為焦點，威強電(3022)5月紅不讓，合併營收約5.8億元，月增23.27%、年增14.55%，激勵股價高掛漲停，以45.55元作收。電腦設備大廠技嘉(2376)因主板出貨增溫及伺服器業務拉抬，5月營收攻高衝破76億元，月增近24%、年增80.13%，為歷年單月營收次高；前5月營收310.33億元，年增25.9%，改寫歷年同期新高，帶動股價亮燈漲停，收69.10元。

回顧本周，多頭氣勢如虹，不斷帶領台股走高，5月營收陸續出爐，加上股東會、季底作帳行情啟動，台股呈現驚驚漲，連5日站穩萬一關，日K連5紅，周漲537.09點或4.91%，周K連3紅。5日RSI為88.69，10日RSI為76.45；9日K值為92.45，9日D值為84.18；20日乖離率為4.39。觀察籌碼面，今日土洋操作一致，三大法人買超88.76億元。其中，外資小幅買超70.78億元，已連5日買超，合計463.61億元。

展望後市，全球經濟力求復甦，吸引資金預期性進場布局，但礙於外部不確定性仍高，疫情是否再次突襲不得而知，市場保守看待產業前景，建議可多留意基本面較佳的個股。此外，大立光、鴻海將於今(5)日公布5月營收，屆時將牽動台股後續走勢。

(時報資訊)