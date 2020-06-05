罷韓投票倒數一天，高雄市長韓國瑜定調拚市政、防疫優先後，國民黨中央與立院黨團接力宣傳政績，繼「李柯太太」與「龍介仙」獻聲錄製闡述高雄政績的影片，黨主席江啟臣今天親自上陣，在臉書貼出與市民侃侃而談的影片，期盼高雄市民拋開政治因素的干擾，可以把專業的市政團隊繼續留在高雄，為市民繼續來打拼。

江啟臣全程以台語向高雄市民感性談話，一開始強調，雖然說罷免的制度是要對付貪汙、對付不法，不是要來做政治的鬥爭，但是這是人民的權利，所以無論明天的投票結果如何，國民黨都會尊重。

江啟臣也吐露罷韓案是他上任黨主席以來，首要面對民意的挑戰，心理有很多感受與煩惱，還有諸多不為外人道的千頭萬緒，但時間不會等他們，因為罷免投票的日子已定案，加上對手不惜代價地全面動員，因此國民黨無法閃避，一天當兩天用，除大力推動黨務改革，也全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作。

江啟臣說，他好幾次來到高雄，也親身感受到高雄的溫暖，這更加讓他感慨，如此惜情的城市為什麼會走到如今要來罷免市長？他好幾次與韓國瑜見面，也感受到韓國瑜的誠懇，也非常的打拚，韓國瑜甚至說，「面對罷免，要自己來承擔」。

江啟臣也理解，過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內黨外的對立與困擾。但做一個補選的黨主席，他要承擔，不能閃避，因為他知道政治是團隊的工作，若無法團結一致，國民黨要怎麼繼續發展？

「跟政治一樣，市政也是團隊的工作」，江啟臣說，明天的投票，若贊成罷免，不只是對韓市長的不信任，更是對高雄市府一年多以來的努力的加大打擊，本來應該是四年一次的民主檢驗，現在卻因為政治的因素，變成僅剩一年半而已，這樣子難道公平嗎？「我想，這也留給高雄市民來做決定！」

江啟臣細數，過去一年多的時間，高雄市政府在韓國瑜的帶領之下，不論是道路、水溝、衛生、甚至路燈等問題，我們都看到許多的改善跟進步，所以市府團隊的努力值得大家的肯定。「市政的繼續也不應該因為政治而受到影響」，他強調，投票是一時的，政治也是短暫的，但是高雄市政的繼續進步跟發展，才是國民黨所關心的重點。

「你明天的選擇，不只是決定韓市長的未來，更是決定高雄未來的發展和進步」，江啟臣呼籲，我們期待明天投票的結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚！

(中時 )