國中教育會考放榜，台南市麻豆區黎明高級中學創新了校史上教育會考紀錄，共10位同學5A＋＋；新營區興國高中考生有12％得5A的佳績，全校莫不歡欣鼓舞。

黎明中學校長羅家強表示，雖然這次的教育會考與原先的準備不同，但是在全體國三任課老師、導師及行政單位緊密配合下，最終傳來這份佳績，全體師生的辛勞都獲得回饋，而且有10位同學考出5A＋＋成績，也破了學校教育會考紀錄。

興國高中學生也傳出捷報，有12％得5A的佳績，全校各科得A共有357人次，各科達A比例皆高於全國平均許多，國文科26.4％、英文科35.1％、數學科35.6％、社會科32.2％、自然科20.1％，顯示國中部教學品質優越。

興國高中會考榜首5A＋＋的邱碩邦自認實力不是全校最強的，段考常常擠不進去校排前10名，這次會考能有如此佳績，靠的是調適心情的能力，也因如此考試壓力不會很大，保持平常心就是考試祕訣。

興國高中校長陳余各表示，校內國三生已超過8成的同學決定直升高中部，目前高中部升大學績效卓越，繁星和申請入學醫學系和國立大學比例年年增高，面對新課綱也邀請頂尖大學到校開課，非常歡迎國三同學就讀興國高中部。

(中時 )