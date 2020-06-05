台中市龍井國中團膳午餐驚見死老鼠，相關單位到廠商供餐處採檢。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

學校營養午餐裡面竟然有一隻死老鼠？！這起事件發生在台中市龍井國中，校方指出，本月3日的午餐是「日式烏龍麵」，學生打菜時發現一塊黑色的東西，一度以為是木耳，仔細看才發現竟是「死老鼠」，且之後有3名學生感覺肚子不舒服，當天已終止該廠商契約。

校方指出，學校共有3家廠商供應團膳，3日當天中午，該廠商提供的烏龍麵給一年級學生食用，其中1個班級的學生吃到一半時，才發現到老鼠屍體，嚇得告知其他學生及老師，但有其他班級已經吃完。

台中市教育局指出，4日接獲通報，該校有3名學生吃完午餐後出現腹痛、腹瀉、嘔吐等不適情況，立即派員至學校採集檢體，目前進行化驗中，而經檢查廠商製作餐食環境，發現在蒸籠區的層架下方有蟑螂等蹤跡、且排水設備孔蓋不潔，將依時安法規定處置。

教育局強調，當天出現身體不適的3名學生經就醫後，其中2人昨已無症狀、恢復正常上課，另名學生今天身體狀況也恢復正常；4日當天已採集餘食檢體及環境檢體、患者檢體，檢驗結果約4周才會出爐，屆時將視檢驗結果裁罰。

(中時 )