新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾落實防疫新生活運動，做好勤洗手、戴口罩等措施。為協助民眾減少口罩用量，美德醫療集團推出週拋型口罩，將新型TTA納米材料與不織布結合，可配戴5-7天，6月10日前預購可享買2送1優惠。與此同時，廠商也計畫捐贈口罩，供第一線社工、弱勢家庭使用。

美德醫療集團近期推出週拋型口罩，使用新型奈米材料TTA，以及聚丙烯（PP）不織布、融噴不織布機PP／PE不織布3層設計，內層則使用超細纖維結合新型頂級材料TTA。該款口罩最多可佩戴一週，減低資源消耗，掛繩採用柔軟彈性的材質，可長時間配戴，因有3層防護，使用5-7天都無異味。

為鼓勵民眾支持，美德醫療集團表示，6月10日前，於i Queen愛女人購物網、永豐商店等平台預購美德TTA口罩，可享有買2盒送1盒的優惠。與此同時，也加碼推出買1盒再捐1便的活動，將口罩捐給台北市政府社會局，提供第一線社工、弱勢家庭使用。

(中時 )