基隆市警局刑事大隊接獲線報，連續3天查獲3件改造槍枝案，共查獲4名犯嫌，查扣11把長短改造手槍、子彈16顆、霰彈18顆等。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警局刑事大隊接獲線報，連續3天查獲3件改造槍枝案，共查獲4名犯嫌，查扣11把長短改造手槍、子彈16顆、霰彈18顆等。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警局刑事大隊接獲線報，並於五月底連續3天查獲11枝長短槍。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

防疫期間，基隆市警局長詹永茂要求同仁加強維護治安，強力掃蕩非法槍械及毒品，警局刑事警察大隊接獲線報指出，有男子涉嫌改造持用槍枝，並涉嫌販賣一、二級毒品，大隊長張文源指示成立專案小組，並報請基隆及士林地檢署偵辦，最後在5月底到6月初，連續3天查獲3件改造槍枝案，共查獲4名犯嫌，查扣11把長短改造手槍、子彈16顆、霰彈18顆等。

警方說，查獲的非法槍枝之中，更有把威力驚人又可以連發的「小烏茲」，及精確度極高的「MP9戰術衝鋒槍」，嫌犯都供稱槍枝是買來的，警方訊後依違反槍砲罪嫌送辦，並積極追查槍枝上游來源。

張文源指出，內政部警政署為因應改造槍危害治安，秉持查緝非法槍彈並嚴懲歹徒之決心，從「源頭斷根」到「加重刑罰」，痛擊不法之徒，自上月立法院三讀通過修正「槍砲彈藥刀械管制條例」後，改造槍枝的刑責最輕也至少5年，其中，更將槍砲的定義增訂「制式或非制式」，將具殺傷力各式槍砲，不分非制式(改造)與制式，刑責均相同，來加強力道打擊非法槍械集團。

市警局指出，目前為後疫情時期，基隆市警局除持續做好防疫工作外，將更強化各項維護社會治安作為，聚焦防制暴力討債、掃蕩幫派、檢肅槍械、打擊詐欺及查緝毒品等不法犯行，將維護社會安定及民眾安全視為最高原則。

(中時 )