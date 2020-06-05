響應世界環境日 ，台南官田國小學童認識校內台灣原生植物。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小校園內擁有許多珍貴的台灣原生植物，是接近大自然的活教材，校方響應6月5日世界環境日，結合品德教育和自然教育，帶領學童透過植物圖鑑辨識校園原生植物，除了培養學童觀察力外，希能從基礎認知產生情感進而對環境保護付出行動。

官田國小4年級學童在周涵老師和張淑賢老師指導下，認識校園裡的台灣原生種植物，學校在種植原生植物時，依照特性善用它的優勢，也要留意它的劣勢，隨時關心有無異常狀況，降低樹木致災的情況。

周涵老師逐一介紹官小原生植物，例如會開出美麗白花的流蘇；葉片基部有一對杯狀的腺體可吸引螞蟻覓食的千年桐，學生對於校內有這些植物及樹上的動物都嘖嘖稱奇。

校長王全興表示，校內種植原生植物相當多元，包括流蘇、千年桐、榔榆、相思樹、九芎、苦楝、水黃皮、魚木等，而學生在老師的指導下個個興趣盎然，紛紛表示下課時要好好來繼續觀察，順便留意植物的生長狀況，好好來愛護植物。

(中時 )