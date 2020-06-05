隨著新冠肺炎疫情趨緩，加上國內口罩的產能自5月底即穩定達到每日2千萬片，中央疫情指揮中心日前針對徵用口罩政策進行調整，決定自6月1日起口罩實名制與廠商自由販售並行，中央健康保險署今(4)日表示，口罩實名制是成功的政策，可以繼續供應口罩國家隊所生產的口罩，而且價廉物美，達到人潮分流及方便取貨功能。

健保署指出，指揮中心已放寬口罩徵收方式，在排除既定庫存量、戰備存量、民生用量等數量外，其餘的產量將回歸市場機制，民眾除了可以到藥局實體購買口罩，或者透過手機、電腦及超商進行預購口罩之外，也開放民眾在市場上自由買賣，至於自由買賣之口罩價格則由價格機制決定。

健保署分析，根據口罩預購系統從第5輪至第8輪的統計顯示，預購口罩購買數量確實有逐漸下降趨勢；以本期第9輪預購口罩為例，自6月1～3日晚上8點，仍有約230萬的民眾完成購買，顯示仍有一定數量的民眾依然透過實名制方式購買口罩。

健保署表示，為了確保民眾能順利取得，政府仍持續進行口罩實名制購買政策，可確保所有人都買得到口罩，民眾持健保卡於實體通路、網路及超商，在間隔14天以每片5元價格購買9片成人口罩或10片兒童口罩。

健保署表示，本次疫情期間，「口罩實名制」政策以健保卡作為身分認證與購買註記的功能，不僅確保民眾公平合理購買口罩的權利，更能讓防疫物資分配更具效益，同時配合多元購買管道，達到人潮分流及方便取貨功能，防疫更全面，民眾更方便。

(工商 )