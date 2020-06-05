時序進入六月，氣溫不斷飆高，最好的消暑對策是什麼？不妨安排週末假期親近大自然，到森林裡呼吸新鮮空氣！KLOOK宣布開賣台灣12個國家森林遊樂園的電子票券，召集全台的森友們一起享受清爽的夏日時光！不管是想到太平山雲霧繚繞幽谷中享受鳩之澤溫泉、搭上阿里山小火車迎接最美曙光，全都輕鬆辦到！

阿里山國家森林遊樂園

阿里山可以說是全台最知名的國家森林遊樂區之一，就算沒有到訪過，也一定對其特點非常熟悉，包含了森林小火車、阿里山神木、雲海、祝山日出，近來園區內的眠月線也成為許多人嚮往的夢幻步道，為阿里山又再次掀起一波熱門話題。

太平山國家森林遊樂區

位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，園區內的景觀多元，知名的景點包含鳩之澤溫泉、太平山莊紅葉道，以及台灣最大的高山湖泊「翠峰湖」。昔日運送木材的蹦蹦車與軌道是太平山的一大特色看點，目前有提供開放給遊客體驗搭乘，其中園區內的見晴懷古步道更是馳名國際的迷人步道小路。

內洞國家森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區距離新店僅約50分鐘，是個非常適合休假日踏青休閒遊憩出遊的地方。園區內以豐富的蕨類與蛙類生態為特色，在這裡也能夠欣賞到優美的信賢瀑布（內洞瀑布）上、中、下三層景觀，十分壯觀非常值得一訪。

滿月圓國家森林遊樂區

滿月圓國家森林遊樂區是位在新北市三峽大豹溪的秘境，距離三峽市區約40分鐘車程。園區有「滿月圓瀑布」以及「處女瀑布」兩大美景，此外高聳挺拔的柳杉林、中低海拔鳥類、分佈於溪流沿線的蝴蝶，讓人彷彿置身仙境。

東眼山國家森林遊樂園區

東眼山國家森林園區位在桃園大溪一帶，以雲霧縹緲、仙氣十足的柳杉林為主要特色，還有豐富的動物生態、環境清幽涼爽，正適合夏天來山上健行兼避暑。天氣好的時候，在東眼山最高點甚至能遠眺到大台北地區以及台北101！

大雪山國家森林遊樂區

位於台中東勢的大雪山國家森林遊樂區，舊時日本人認為這裡媲美北海道大雪山的大草原風光因而得名，來到大雪山國家森林遊樂區除了可以賞櫻賞杜鵑，幸運的話還能見到山羌、帝雉等罕見的野生動物。園區內也有樹齡約1,400年的千年神木矗立於此，值得前來探訪。

八仙山國家森林遊樂區

八仙山森林遊樂區位於台中和平境內，園區內有十文溪流經，有非常壯麗的溪谷景觀。與八仙山林場與阿里山、太平山並列為台灣三大林場，夏天來這裡還能見到油桐花與螢火蟲等浪漫勝景！

奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大國家森林遊樂區距離南投埔里約一個多小時車程，是台灣最富盛名的賞楓勝地之一，夏天來奧萬大除了可以避暑外，園區生態豐富，有原生櫸木、青剛櫟，造有二葉松林景觀，你可以觀賞到橿鳥、台灣藍鵲等120種鳥類棲息其中。園區內長180公尺、高90公尺的奧萬大吊橋也是非常壯觀的景緻，是來到奧萬大不能錯過的景點。

墾丁國家森林遊樂區

來到墾丁可不只能到沙灘玩水，墾丁國家森林遊樂區也是絕對不能錯過的景點！珊瑚礁岩以及石灰岩地形是此園區的一大特色，造就一線天、銀龍洞、石筍寶穴等特殊景觀，加上位處熱帶，因此能夠看到非常茂盛的雨林風貌，感受濃厚熱帶風情。

雙流國家森林遊樂區

位處屏東縣的雙流國家森林遊樂區，距離楓港約半個小時的車程。此地因為有達仁溪與內文溪匯流而得名。雙流瀑布是園區內最富盛名的景點，高約20餘公尺，傾瀉而下非常壯觀，遊客能夠沿著瀑布步道沿著內文溪抵達雙流瀑布，沿路可同時享受茂密森林與溪水河岸的景緻。

知本國家森林遊樂區

知本國家森林遊樂區位於台東縣卑南鄉，與聞名國際的溫泉勝地「知本溫泉」相鄰。園區屬於熱帶季風林，來到這裡能夠一睹盤根錯節的雨林樣貌。園區內也設有三百多坪的花見知本百草園花園，有五十種以上的芳香藥草療癒你的身心。此外也有溫泉泡腳池，可供來此健行的遊客泡泡腳放鬆一下。

池南國家森林遊樂區

池南國家森林遊樂區位在花蓮壽豐鄉，鄰近鯉魚潭風景區。園區內的林業陳列館以及採運機具展示館，保留了1960年代的林業發展的文物，例如：索道、探照燈、機關車、蒸氣集材器等，林業陳列館中的老照片與無數文物，彷彿1960年代的縮影彷彿1960年代的縮影完整見證了自然與人文交織的林業歷史，來到池南國家森林遊樂區，可以沐浴在歷史交織的氛圍裡，理解不同時代背景下，林業管理的蛻變與展望。

(中時電子報)