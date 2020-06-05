高雄市第3屆市長罷免案明(6)日投票，投票時間從上午8點到下午4點，中選會提醒，投票時請佩戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會也說明相關規定如下：

一、 明(6)日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新臺幣(下同)50萬元以上罰鍰。

二、 禁止穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。

三、 在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

四、 在投開票所四周30公尺外，禁止妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

五、 千萬不要攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

六、 圈選罷免票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

七、 不可撕毀罷免票，否則將處以5千元以上至5萬元以下罰鍰。

八、 不可將罷免票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

(中時 )