校園治安亮紅燈，議員徐立信在議會總質詢時指出，有一名國二同學被同班同學打到怵目驚心，不只眼角膜剝離，還有外商重傷並動手術，更離譜的事，老師竟然知情不到，以「沒什麼事」一句話帶過，校園通報成治安破口。對此，該校校長表示，坦承有疏失，並會積極作處理與檢討。

受害同學家屬表示，在5月13日接到老師的電話，僅以小孩跟同學起口角，但沒有什麼事，只有受一點傷，家屬到校察看後，看到孩子竟然被打成跟豬頭一樣，眼睛嘴角都腫起來，暴力暴打，眼角膜剝離，還有外傷需要做手術，老師竟然說沒事。

家屬痛批，孩子被打後不敢去學校，老師甚至不聞不問，一通電話關切也沒有，到5月19日家長去辦理轉學程序，學務主任才知有此事，才知道學生被同班同學施以暴力，老師隱匿不報，校長主任等都被蒙蔽，簡直離譜。

對此，教育局長曾燦金表示，通報系統會再做修正，針對這個案，學校疏於通報，教育局也會追究。該校校長也坦承疏失，會積極做相關處理，並加強自我檢討。徐立信也呼籲，希望以後不要再發生這是，家長很痛心，也會造成很多人提出質疑。

(中時 )