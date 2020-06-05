對經濟復甦的樂觀氣氛，正激勵美股強勢反彈，不過，以看空聞名的華爾街大佬卻提出示警，目前市場已被樂觀淹沒，但此時保持謹慎和耐心似乎更為適合。

外媒報導，曾預測網路泡沫危機的知名華爾街大師Jeremy Grantham認為，目前市場已過於偏向樂觀，現在應該保持耐心與謹慎。

值得注意的是，在上述談話前，他待的公司GMO已表示，要大幅減少股票曝險，將把旗下無基準分配基金的全球股市的淨曝險度調降至25%、前值為55%，已接近金融海嘯低點。

Grantham表示，我從未看過前景這麼充滿不確定性的狀況。他說，疫情帶給經濟重大損失，但並沒有反應在股價上。他也提到，即便快速開發出疫苗，仍就會給經濟重大創傷，我們並不確定要花多久時間才能回復，但可以肯定的是不會是V型復甦。

Jeremy Grantham是GMO的聯合創始人，在過去曾預測到泡沫與信貸危機。

(中時電子報)