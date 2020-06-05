「佛洛伊德之死」引起全美至少30個城市暴動，激烈份子甚至開始出現搶劫、放火燒屋等暴力行為，眼看著各地示威逐漸失控，美國總統川普緊急動員國民兵鎮暴。不過日前在紐約州再度傳出美警惡行，一名7旬老翁手無寸鐵走向警群，沒想到警察卻動手將他推倒，老翁後腦勺直接著地，當場鮮血直流。

根據《紐約郵報》報導，事發於水牛城（Buffalo）市政府前，當時有名75歲的老翁走向鎮暴警察，似乎是在詢問事情，只見他用手稍微比劃了一下，下秒2名員警竟大動作將他推開，老翁向後倒退好幾步，接著後仰倒地，腦袋狠狠重擊地面，當場頭破血流，不過群警卻只冷看了幾眼，態度相當不以為意。

影片曝光後，再次激起群眾熊熊怒火，也引起相關單位注意，針對此案緊急展開調查。隨後水牛城市長Byron Brown跳出來滅火，指出2名出手推人的警察已遭到不支薪停職處分，而受害老翁在當下就被送醫救治，雖然頭部受到重傷，不過目前的生命跡象已恢復穩定，持續住院觀察。

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(中時電子報)