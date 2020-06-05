1名女網友在《靈異公社》分享自身大學工讀遇鬼經驗，大學時她為了增加零用錢自行應徵酒促小姐工作，輪到酒吧場次時，她在進行前置作業時因代謝良好身體欲進行解放，她立即衝往客席廁所解放。令她驚駭的是，當她要出廁所時，一打開廁所門卻發現2條小腿從門縫板上垂直落下，膚色呈灰白色，腳底多道傷疤深道可見白骨，女網友驚嚇不已，立即洗完手就逃離廁所現場。

女網友表示在夜店尚未開始營業時，自行提早到店裡進行商品的銷售準備。不料，突然腹痛，逾時衝進廁所解放，但當時員工室廁所有人使用中，在聽取同事的建議後，立即奔向客席廁所5間中的第3間。

女網友在《靈異公社》分享自身大學工讀遇鬼經驗，大學時她為了增加零用錢自行應徵酒促小姐工作，卻在如廁後遇當靈異事件，讓她驚嚇不已。（靈異公社截圖）

女網友在上廁所過程中，突然聽到腳步聲並開始對廁所內的5間外門輕敲，不過ㄧ會兒又輕敲而回，女網友聽的不耐煩因而高聲表示：「除了我這間，其它妳都可挑一間上廁所，別再敲我門了，麻煩妳謝謝！」

待女網友如廁後開門而出，卻發現怎麼有2條小腿從門縫板上垂直落下，膚色呈現灰白色，腳底多道傷疤深道可見白骨，女網友驚嚇不已，立即開啟水龍頭洗完手就衝出廁所。

女網友表示，這位小姐的形體明顯，也能看出2隻小腿和膚色。她認為小姐出現於此似乎想告知自己什麼，女網友二話不說立即逃離現場，女網友在當天遭遇靈異事件後，當晚睡眠品質並不好，但也慶幸事後也未曾再發生鬼怪事件。女網友認為，如果問起自己當下究竟是什麼樣的情況，她建議可以去觀看由李心潔主演的「見鬼」電影即能感同身受。

(中時電子報)