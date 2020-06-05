隨著國內疫情趨緩、民眾紛紛出遊，國立故宮博物院去年底聯合眾多博物館推出的「愛臺灣博物館卡」也釋出利多！買年卡加贈180天效期、買季卡加贈90天效期。

「愛臺灣博物館卡」合作的博物館皆是指標性博物館。包含國外旅客來台必訪的故宮北院、IG最新熱點故宮南院、7月即將重新開館的科教館，還有台中人氣點科博館、衛福部長陳時中日前也到訪的台南奇美博物館、高雄親子遊熱門景點的科工館等。

「愛臺灣博物館卡」分為年卡與季卡， 6月30日前，購買「一般年卡或兒少年卡」，就可以免費延長「180天」的使用效期；購買「一般季卡或兒少季卡」，就可以免費延長「90天」的使用效期。之前已經購買卡片或新購卡片的民眾，只要在6月30日前持卡感應入館啟用，效期就會直接延長180天(季卡90天)。若是季卡卡片已經過期的民眾，也會直接展延90天的使用效期。

民眾近期正為振興券精算什麼用最划算，故宮指出優惠方案最佳攻略為650元購買一般年卡，就可以「365天＋180天=545天」暢遊國內9大人氣博物館共18個園區。此外，6月底前購買「愛臺灣博物館卡年卡」，即贈送限量「我就菜」茄芷袋。

(旺報 )