真是「疫」外收獲！56歲陳姓台商因為疫情關係，無法出國，這次在台灣待得比較久，長達四個月，卻得以有時間好好治療當兵受訓造成的右膝前十字韌帶撕裂最後演變成兩膝在運動後就會腫得像麵龜一樣，痛得要命；這次因新冠疫情，回台一待就四個月，經醫師建議進行關節鏡手術，術後再施打PRP促進軟骨再生，術後第二天就可以下床走動，完全不感覺疼痛，關節的活動度也增加許多。

長安醫院骨科副院長林茂仁指出，在國外經商的陳先生自述，當兵受訓時不小心受傷，造成右膝前十字韌帶撕裂，再加上本身熱愛運動打網球，經常用左膝關節受力，最後導致兩膝產生疼痛，不想太早置換人工關節，一忍就是34年。

日前因疼痛加劇，經推薦轉診至長安醫院骨科治療，林茂仁說，陳先生雙膝已疼痛數十年，這次就診經核磁共振檢查，發現雙腳皆半月板破裂、長滿骨刺、軟骨組織也已經骨頭磨骨頭，因他不想太早置換人工關節，於是建議做兩膝關節鏡手術，清除不正常的摩擦以及發炎組織，並調整關節腔各部位的壓力，以提供軟骨最佳的代謝環境，促進它自然修復，術後再施打PRP以期達到軟骨再生，患者回診表示復原情況良好。

林茂仁表示，膝關節是人體運動最多、負重最大的關節之一。一般來說，扭轉最容易導致膝關節損傷，像是足球、籃球、網球等。所以全球醫師都同意，走路是最好的運動，尤其是中老年人，應盡量避免激烈運動。在家可以做四頭肌的訓練也是保養膝蓋的好方法，才不會導致膝蓋提早退化。

(中時 )