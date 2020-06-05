雞排妹打臉網友。（圖／翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書）

雞排妹（鄭家純）最近主持網路節目《深夜保健室》，大談兩性健康教育秘辛，近日她在節目中聊乳暈雷射，她也大方鬆口曾做過這手術，但提醒疼痛度是她做過手術之最，有網友在她臉書底下留言，自曝看過雞排妹走光照，還掛保證真的是粉紅色，引來本尊留言回應。

雞排妹最近在節目中分享關於乳房的正確觀念，陳保仁醫師指出，乳暈顏色其實和遺傳有關，其次就是是否受過反覆摩擦，並強調和性經驗無關係，反倒是跑步運動時若讓衣物摩擦到乳暈受傷，才有可能改變色澤。

陳保仁醫師也說，另有可能改變顏色的就是哺乳，小孩吸吮加上賀爾蒙刺激，有可能導致乳暈變深，而雞排妹最近將該集節目分享在臉書，透露：「我是打飛梭雷射在乳暈，價位3000，會稍微結痂一週。色素淡化的極限是恢復到國中時期的顏色。一個月可以打一次雷射，到滿意的程度後，半年一年才打一次保養即可」。

見此，有網友回：「看到家純走光照，真是粉紅色」，雞排妹反酸：「碰巧我最近有在學習生命靈數 感應到樓主的是0487」，打臉爆料網友，另有人問：「請問孕婦生產完也可以做這個療程嗎？」，她則回：「可以的」。

(中時電子報)