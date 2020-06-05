109學年度國中教育會考，竹北市成功國中5A以上180人占37．3％，5B以上更高達93％，再創佳績。（校方提供／羅浚濱新竹傳真）

109學年度國中教育會考成績5日公布，新竹縣竹北市成功國中再創佳績，全校482名考生有24人獲得5A十＋，其中4人作文6級分，5A以上180人占37．3％，5B以上更高達93％，校長黃增新打趣說，是學生專心、老師用心、校長「真心」才能再創好成績！

黃增新說，國三學生的學習需要持之以恆，感謝教師團隊用心經營，加上學生自發性的用功，帶動整體讀書風氣，讓成績創新高，獲得5B以上占93％、作文4級分以上占99％的成果。

拿到5A十＋作文6級分的4名學生為，王平、方昱晴、許澔青、程詩晴，他們分享讀書心得說平日上課認真聽講，幾乎沒補習，應考前密集總複習，並培養靈感加強寫作，得到甜果。

考前正值防疫期間，讀音樂班演奏大提琴的王平，3月底會考前仍參考全國比賽，他感謝導師彭子露一路陪伴同學，指導課業外也常給學生安慰和鼓勵。程詩晴曾一度鬆懈，幸好及時專心備考。

平常喜歡寫風花雪月散文的方昱晴，和死黨一起讀書，互相激勵，考前改寫考古題練習獲得成效。許澔青則說，參加學校夜讀的幫助很大，配合考前衝刺，交出漂亮成績。

(中時 )