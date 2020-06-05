先前為因應全世界新冠疫情持續升溫，與保障購票消費者之觀看及退費權益，行政院消費者保護處會同文化部，請臺北市、臺南市、高雄市、新竹市、花蓮縣、彰化縣等6縣市、地方政府文化局與消保官，於今年4月間針對28家藝文展演場所辦理防疫措施，其中10家場所未公告環境清潔消毒資訊，4家無因應疫情之退票公告，目前均已改善完畢。

本次稽查藝文展演場所有高雄市電影館、國立科學工藝博物館、駁二藝術特區、奇美博物館 、台灣玻璃館2F文創小館、袖珍博物館及松山文創園區等。

消保處表示，有鑒於中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，建議民眾可多前往配合防疫措施之店家消費，故行政院消保處公布本次查核28家之結果，全部場所均落實文化部建議採行之防疫措施，包括量測額溫、提供酒精、乾洗手或洗手措施、服務人員配戴口罩與空調系統改通風換氣模式。

其中22家場所更兼採其他額外防疫措施，如入場實名制計16家、總量管制計9家、分散式座位安排(如梅花座)計7家。

須改善部分，其中有10家場所未公告環境清潔消毒資訊，部分業者表示實際有辦理清潔及消毒，4家無因應疫情之退票公告，僅口頭說明，現已全部改善完畢。

消保處已函請文化部持續敦促各直轄縣市文化局輔導所轄公、私立藝文展演場所落實防疫作為，建立因應疫情之退票規定與善盡資訊揭露義務。

消保處表示，已提醒藝文展演場所及主辦單位與消費者隨時注意中央流行疫情指揮中心及文化部疫情訊息，適時配合更新，並採取妥適因應措施，以維護自身權益。

(中時 )