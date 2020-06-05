新冠肺炎（COVID-19）疫情迄今，我國連續54天沒有新增本土病例，高雄建商對房市樂觀、審慎，6月開始新的促銷上膛，代銷龍頭上揚國際建築團隊搭上行政院「振興三倍券」列車，祭出購買皇普建設的「皇普摩天100」，振興券即擴大100倍效益，1千振興券抵購屋款10萬元，另一地上權建案「河堤世界」則是成交即送LV精品。

上揚國際建築團隊高雄營業四處總經理施棟瀝5日舉行4案聯銷記者會，他說，受到新冠肺炎疫情衝擊，高雄3到4月的房市明顯受挫，來人組數大幅下滑30％，但隨著新冠肺炎疫情趨緩、以及國內連續無本土案例，4月下旬開始到5月初，購屋人潮明顯回流。

施棟瀝指出，由於許多剛性需求買家持續進場，加上台商回台置產，上揚高雄營業四處手上的4個建案，光是5月份就成交7到8億元，下半年，高雄房市可說是「樂觀審慎」，在樂觀中，隨時保持疫情警戒。

他說，為了迎接房市的報復性消費，建商和代銷公司也將積極進行建案銷售，雖然沒有降價空間，但「購屋禮」則不會少，皇普建設的「皇普摩天100」大樓建案，將搭上振興三倍券的順風車，只要購屋，1千振興券可抵購屋款10萬元，「不過，一屋只能使用1000元振興券」。

施棟瀝指出，位於高雄市三民區的地上權建案「河堤世界」，則在6月推出「LV精品月」，要強銷100戶，大手筆購買的1千萬元的LV精品，將送給100位購屋者。

他說，由於國際局勢發展，吸引更多的香港居民前進台灣移民、置產，而高雄每戶含有車位的售價，許多都符合香港民眾移民的600萬元門檻，規劃25坪到45坪的「河堤世界」，就是其中之一。

(工商 )