康友-KY（6452）今日公告5月營收3.87億元，受到匯兌損失影響，年減率為8.25％，若以人民幣計算，則與去年同期持平；累計前5月營收18.76億元，係受到疫情及匯損影響，年減率3.88％，若以人民幣計算，今年前5月營收年增達2.67％。

康友表示，中國大陸輸液市場，因新冠肺炎疫情穩定，且民眾因疫情影響，減少門診就醫，輸液需求減緩，且印尼疫苗市場，受到疫情、印尼齋月及新年假期的多重影響，疫苗總體需求降低，加上5月人民幣兌新台幣平均匯率較去年同期下降約7.53％（2020年5月匯率為4.198，2019年5月匯率為4.54）之匯兌損失所致。若排除匯兌影響，以人民幣計算，則累計前5月營收年增率達2.67％。

康友指出，印尼帝斯生技結束新年假期，已開始復工，惟受到疫情影響，印尼產業仍有多數企業還在停業狀態，公司持續豐富藥證，累積多項疫苗產品，下半年隨著全球疫情趨緩可控，疫苗產品需求提升，可望啟動拉貨動能，以期營運逐漸恢復成長軌道。

(工商 )