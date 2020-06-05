李明川代言保養品。（Fillerina Taiwan提供）

知名美妝造型師李明川曾經操刀周慧敏、蔡依林、謝霆鋒等天后天王造型，近來更是被尊稱為「川神」。雖然貴為川神，不過也因為疫情受到微幅影響，他今年2、3月的活動全遭到取消，不過也因禍得福，才能靜心著作、花藝創作以及好好保養，除了新書開紅盤外，也賺到了意外的代言之財。

提到保養，李明川曾說美容的重點及成分就是保濕、玻尿酸，而且大部分的肌膚問題都是由於缺水，再加上年紀增長，自身修復力降低所導致，休息期間，他遇到一款革命性的產品，在家就能透過專利塗抹器，將玻尿酸精準塗抹於臉、唇、頸部紋路處，李明川一試成主顧，現在更晉升為代言人，提倡更安全也更自然的變美，李明川先前在節目上甚至頒發了「空空賞」給了這一項獨門保養秘方，意即已經把多罐產品使用得一乾二淨，大呼「這8個月以來真的不能不用他」、「近期最有感的澎潤法寶正」。

但就算勤於保養，在忙碌日子裡，像是李明川4月忙於新書發表《曉．花事－李明川的療癒系花藝》，操勞奔波有時候肌膚可能還是有紅癢或是冒痘的緊急狀況發生，李明川也提出解決方法就是使用「保濕噴霧」，原理其實就是用大量的水去沖洗，讓肌膚降溫。若是冒痘則會吃維他命B來增加代謝，就是如此面面俱到也才能讓自己成為凍齡神話！

(中時 )