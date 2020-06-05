連鎖餐飲集團瓦城（2729）受惠台灣新冠肺炎疫情趨緩、母親節檔期聚餐需求挹注，2020年5月合併營收彈升近7成、站回4億元之上，改寫同期次高。集團看好單月營收可望逐月回穩、年減幅持續收斂，看好下半年營運動能將持續復甦。

瓦城公布2020年5月自結合併營收4.01億元，雖年減6.51％，但月增達69.58％，自近5年半低檔反彈，改寫同期次高。累計1～5月合併營收17.34億元，仍年減14.89％、續處近4年同期低點，但衰退幅度已較前4月的17.12％收斂。

瓦城表示，隨著台灣疫情趨緩，政府鼓勵「防疫新生活」，帶動消費市場回溫，加上母親節檔期聚餐需求暢旺，集團母親節當周2天來客量達8.3萬人次，帶動5月營收顯著回溫、站回4億元之上。預期隨著國內景氣逐步復甦，營收可望逐月回穩、年減幅將逐月收斂。

隨著後疫情時代到來，瓦城持續提供安心用餐環境，希望吸引顧客回籠，隨著6月將迎來端午連假，預期可望再創一波來客高峰。集團今年除推出經典的泰式蝦醬肉粽，並首度推出椰香榴槤粽、芋香紫米粽2款新品及「雙香粽禮盒」，盼增添第二季營運動能。

展望後市，隨著政府陸續祭出振興措施協助刺激內需消費，瓦城預期將有助下半年餐飲市場回溫，加上先前因應疫情衝擊，推動外帶外送服務拓展新商機，未來將持續推出新商品及新服務深耕，盼成為另一營運成長引擎。

此外，瓦城也表示隨時做好展店準備，只要待市場回穩、有好的條件及地點即可啟動，將以創始品牌「瓦城」及「時時香」為主力展店品牌，其中「時時香」預計6月底首度插旗台南西門，擴大六都布局，看好下半年營運動能將持續復甦。

(時報資訊)