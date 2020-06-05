神基(3005)公布5月份自結合併營收為新台幣25.87億元，較去年同期的23.90億元，再創單月歷史新高，年成長8.23%。一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣107.68億元，較去年同期的102.09億元增加5.47%。

法人估，神基整體第二季業績可望較上季成長20-30%，挑戰新高。

今年神基上下半年的營收比約可落在44~47:53~56之譜，全年來看，今年因疫情影響，神基整體業績預估落在小幅衰退3%到成長5%區間。

下半年4Q表現會比3Q好，3Q主因為歐美解封復工的時間未定，訂單能見度極低，加上即便歐美6月開始復工，包括庫存的去化以及市場的復原都需要時間，尤其汽車產業復原時間可能長達一個月，因此不確定極高。至於第四季，目前客戶釋出較樂觀的訊息，尤其汽車市場回溫，除了可望嘉惠該公司汽車零組件業務之外，也將帶旺強固電腦的需求。

神基加緊研發相關與分散製造基地的布局，除了越南廠區陸續移入部分產品線的產能之外，台灣也斥資逾10億元購入桃園生產中心，並投入自動化產線以增加生產效率，這些布局在未來都將產生正面效益。

(時報資訊)